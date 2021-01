„Je to dobrý počin zkraje sezony,“ říká silák, který reprezentuje USK Praha, ale se světovým rekordem Ryana Crousera 22,82 se neporovnává. Zato si pochvaluje přípravu v šestičlenné skupině trenéra Petra Stehlíka. „Parta mi prospívá. Hecujeme se, dělám si tréninkové osobáky,“ chlubí se a nezastírá, že šlo o výkon z plného tréninku.

„Vím, že mám na víc, pomůže i větší konkurence. S ní bych se mohl utkat příští týden v Ostravě na mítinku Czech Indoor Gala.“ Tam 3. února narazí na kvalitní soupeře. „Těším se, mohl bych prodat natrénovanou kvalitu,“ říká. Pak se v krátkém sledu objeví na středočeských mítincích v Nehvizdech (5. 2.) a Kladně (8. 2.).

Poprvé do kladenské haly

„Hvězdy v Nehvizdech mi sedí. Loni se mi tam povedl rekord mítinku 21,23 a zatrénoval jsem si s dětmi. Je to hezký mítink. Na Kladno Indoor jsem se byl loni podívat jako divák. Také tam to je pěkné. Je vidět, že v Kladně atletika jede. Jen je škoda, že se bude závodit bez diváků. Nezbude nám nic jiného, než se hecovat sami navzájem,“ vypráví český rekordman.

Vrcholy sezony, které představují halové ME v Toruni a v létě olympijské Tokio, ho zatím nevzrušují. „Jsem na úplném začátku. Uvidí se, jak mi to dál půjde,“ krčí rameny. „Kolem Tokia je dost nejasno, i když nás ze všech stran ujišťují, že olympiáda bude,“ pokračuje.

„Před týdnem se objevila opačná hláška, ale sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor psal okamžitě e-maily, ať to nebereme vážně. Těžko v lednu říkat, co bude za půl roku, když pořádně nevíme, co bude za týden. Já ale doufám, že o olympijské hry nepřijdeme.“

V Japonsku by se dalo čekat další galapředstavení podobné tomu, jaké předvedli koulaři předloni na šampionátu v Dauhá. Svou vizitku už teď vytáhl olympijský vítěz z Ria Ryan Crouser, Staňkův soupeř z řady mítinků a velkých akcí.

Má skalp rekordmana

„Kdo ho trochu zná, ví, že je hlavním aspirantem na výkony za 23 metrů. Kolikrát jsem viděl, že i když pokus úplně pokazil, letělo mu to strašně daleko,“ upozorňuje rodák z Prahy.

Přesto se může pochlubit, že světovou hvězdu porazil. „Povedlo se mi to před čtyřmi roky, když jsem hodil český rekord 22,01. Byl to dobrý skalp, ale porazit ho bude čím dál těžší. Vzájemná statistika nebude pro mě moc lichotivá,“ smál se.