/FOTO, VIDEO/ Organizátorům z RunCzech se podařilo do Česka zlákat velkou hvězdu – aktuálního mistra světa na půlmaratonu. Sabastian Kimaru Sawe z Keni bude na vyprodaném 1/2Maratonu Praha útočit na rekord závodu (58:47). I proto přicestoval do české metropole o několik dní dopředu, aby tu dostatečně potrénoval. Prahu si za tu dobu velice oblíbil. „Překvapilo mě, kolik lidí tu sportuje. Stromovka byla plná běžců,“ zaujalo Saweho. Oblíbený závod odstartuje v sobotu v 10 hodin.

Sabastian Kimaru Sawe z Keni. | Video: RunCzech

Je velkým favoritem na vítězství, ale také na překonání traťového rekordu. Vždyť jeho osobní maximum z říjnového závodu ve Valencii má hodnotu 58:29. Ze sedmi posledních půlmaratonů jich vyhrál pět. Do Prahy přicestoval po mistrovství světa v krosu v Bělehradě, kde skončil na sedmém místě. „Je tu mnohem lepší počasí, což mi vyhovuje. Jsem moc rád, že jsem v Praze. Je to nádherné město,“ pochvaloval si Keňan Sawe.

Úřadující šampion na půlmaratonu chodil pravidelně běhat do pražské Stromovky nebo na Letnou, podmínky pro přípravu si velice pochvaloval. „Je to krásné prostředí a fakt jsem nečekal, že tam uvidím tolik lidí běhat,“ dodal devětadvacetiletý Keňan, který získal titul v půlmaratonu loni v Rize časem 59:10. „Moc se těším na zítřejší závod, trať je rychlá, tak doufám v co nejlepší čas a věřím, že bych tu mohl zaběhnout i svůj osobní rekord.“

Rekordní 1/2Maraton: s mistrem světa proběhne metropolí přes 15 tisíc běžců

K jeho největším konkurentům by měli patřit další Keňané Geofry Kipchumba, Patrick Mosin nebo Uganďan Maxwell Rotich. Rekord závodu drží Atsedu Tsegay z Etiopie, který v roce 2012 zaběhl čas 58:47. K nejlepším Evropanům by měl patřit Portugalec Hélio Gomes, jenž si Prahu rovněž pochvaloval. „Hodně jsem slyšel taky o místních fanoušcích, prý podél trati závodníky velmi podporují a přinášejí skvělou atmosféru. Myslím, že výborná bude i trať, že bude rychlá, a doufám, že zaběhnu co nejlepší čas,“ dodal Portugalec s osobním rekordem 1:02:07. „A co dalšího mě opravdu nadchlo, je to, jak Pražané sami sportují. Všude tu vidím spoustu lidí, jak běhají nebo se jinak hýbou, je to neuvěřitelné.“

Mezi ženami jsou favoritkami Etiopanky Nigtsi Tesfay a Gete Teklemichael spolu s Keňankou Jescou Chelangat.

