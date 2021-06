Má osmasedmdesát let, ale stále dokáže zastat roli sparingpartnera své nejslavnější svěřenkyně Barbory Krejčíkové. Předseda tenisového klubu Slovan Ivančice a trenér Antonín Ondra byl prvním koučem tenistky, která si v těchto dnech podmaňuje Paříž. Vycházející česká hvězda je ve finále Roland Garros!

Antonín Ondra (na snímku vlevo) se svou nejslavnější svěřenkou Barborou Krejčíkovou. | Foto: archiv Antonína Ondry

Krejčíkovou vedl od šesti do čtrnácti let, v čilém kontaktu jsou ale stále. „Naposledy se tu zastavila, než odletěla do Francie. Chodím si s ní i pinknout. Dokážu ji nahodit míč, jak potřebuje, třeba padesátkrát nebo šedesátkrát. Ať už přijede odkudkoliv, vždycky se zastaví. Ví, kde dostala základy,“ líbí se Ondrovi.