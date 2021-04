Lvi stáli na své straně sítě a museli sledovat, jak jejich protivníci přebírali bronzové medaile. Tolik je chtěli a najednou mohli volejbalistům Dukly jen sportovně zatleskat. „Byli jsme připraveni bojovat i v pondělí, teď je konec sezony. Zklamání je největší, jaké může být,“ charakterizoval Pomr. Na nějaké rozbory nebyl vážně čas. „Nemělo cenu nic říkat. K hráčům jsem prohodil jen pár povzbudivých slov.“

Lvi Praha – Dukla Liberec 2:3 (26, 16, -21, -21, -11), konečný stav série 0:2

Lvi: Janouch, Smith, Špulák, Mihajlovič, Skakič, Nedeljkovič, libero Ježek. Střídali: Pliasetskyi, J. Toman. Trenér Pomr. Dukla: Veselý, Štokr, Šulista, Leikep, Kovalchuk, T. Kriško, libera Kopáček, Pavlíček. Střídali: Krajčovič, Suda, Srb, Šábrt. Trenér Nekola.

Jiné to bylo mezi prvním a druhým duelem o bronz. „Hodně intenzivní dny. Po hrubě nepovedeném utkání v Liberci jsme mobilizovali morální i herní síly. To se z velké části podařilo,“ popisoval kouč. Zatímco na severu Čech působili Lvi laxně, tentokrát bylo jejich nasazení příkladné. „Kluci dřeli. Je to obrovská škoda,“ líčil Pomr.

O čem hovořil? O slibném vedení 2:0 na sety, které však Pražané ve vítězství nepřetavili. „Dukla zlepšila servis, dostala nás na útoku do moc složitých situací. Naši krajní hráči to měli proti srovnanému bloku těžké, už se tolik neprosazovali. A Liberec nás přehrál,“ přiznal Pomr, jenž po utkání udělal jediné rozhodnutí, udělil všem volno. „Sejdeme se za týden a budeme se věnovat kondici a regeneraci. Těla je potřeba znovu zatížit.“

Pohled soupeře – Michal Nekola (trenér Dukly Liberec):

„Gratuluji klukům k tomu, že sezonu dotáhli k bronzové medaili. I po prohraných dvou setech drželi hlavy nahoře a bojovali dál. Omezili chyby v útoku i na servisu, přidali v útoku i v obraně. To byl klíč k otočení skóre.“

Mezitím se začne zbrojit na nový ročník. Jak už to bývá: volejbalisté přicházejí a odcházejí. „Na složení kádru se pracuje průběžně. Teď mu budeme věnovat nejvíce času. Ale nejprve je potřeba si sezonu detailně zanalyzovat,“ sdělil trenér a sportovní ředitel v jedné osobě. I bez rozboru už věděl jednu věc. „Chceme být úspěšnější,“ zdůraznil. „Zatím se každý rok posouváme. Doufám, že se už brzy rozjede sport a my budeme zase pracovat pospolu od nejmenších dětí až po áčko. Těším se, až budeme hrát před vyprodanou Unyp arenou extraligu či evropské poháry,“ doplnil.