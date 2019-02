/FOTOGALERIE/ Splnili, co si předsevzali. Volejbalisté pražských Lvů přehráli v sobotu večer Benátky 3:0 a posunuli se na osmé místo extraligy. Mezi hordou nadšených chlapů křepčila i půvabná žena statistička Petra Žilková. „Radost mám velikou. Zápas si ale moc neužiji. Během něj jsem v permanentním zápřahu. Zjednodušeně: dokola odhaluji chyby,“ usmála se sympatická rusovláska.

Pochází z Třebíče, je jí 29 let a volejbal hrála téměř půl života. Dotáhla to až do nejvyšší soutěže juniorek. Přednost ovšem dostalo studium.