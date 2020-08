„Ač jsem zaujatý, neznám v motoristickém světě nikoho, kdo by toho v tak krátkém čase dokázal tolik co Aliyyah,“ líčí Martin Koloc, její otec a šéf týmu Buggyra. Nadějná pilotka pokořila rekordy v patnácti letech, nyní je o rok starší. „Cítím, že jsem se někam posunula,“ hlásí Aliyyah.

Vezměme to od začátku. Tahle talentovaná uzavřená slečna s Aspergerovým syndromem ještě donedávna hrála tenis. Závodně. Spolu s dvojčetem Yasmeen. Mluvilo se o nich jako o nových sestrách Williamsových, v Česku byly přirovnávány k dvojčatům Plíškovým. Jenže nadějně rozjetou kariéru zhatilo zranění.

A tak sestry usedly za volant závoďáku v týmu, který vlastní jejich otec. Dnes jsou obě dívky, které se narodily v Dubaji, v hledáčku bývalého pilota F1 Ralfa Schumachera, který je dokonce pozval na testy formule 4 do svého týmu. „Aliyyah vyrostla asi o šestnáct centimetrů za rok a odešla jí kolena. Chvilku jsme s tím laborovali, lítali po všech možných doktorech. Pro normální život výborný, ale pro tenis ztráta času,“ vzpomíná Koloc.

Za volantem to začala zkoušet pro zábavu (aby ne - táta dvakrát vyhrál evropský titul). „Zkusil jsem se s ní loni svést v autě a překvapila mě. Nečekal jsem, že půjde dopředu tak rychle. Vyhodnotili jsme to tak, že je to smysluplná věc se tím zabývat. Strašně ji to baví. Do závodění je zapálená, až mám o ni někdy strach.“

Yasmeen dala tenisu vale kvůli zraněnému zápěstí. „Skončila s tenisem rok po Aliyyah, letos taky zkusila auto a jde jí to.“

Ve svém světě

Zpět k hrdince nadcházejícího motoristického svátku v Mostě. Aliyyah je zvláštní i svou povahou. „Má Aspergerův syndrom. To je druhý stupeň autismu, ale zase je to vyvážené vysokým intelektem. Žije si ve svém světě. Třeba v tenise trpěla tím, že jí lidi viděli do obličeje. V autě si nasadí helmu a uzavře se do svého světa,“ dodává Koloc.

Mladá dívenka má i další přednosti. „Je problém dostat ji pod tlak. Nezvedne se jí tep, pořád jí tluče stejně. Aliyyah má chlapský analytický mozek, to Yasmeen je ženská, umělkyně,“ srovnává otec.

Aliyyah jezdí s tahačem, ale i formulí, gétéčkem i buginou. Jednou by chtěla vyrazit na Rallye Dakar. „Jsem hodně soutěživá,“ říká o sobě. „Chci začít nabourávat představu Aliyyah Koloc jako pouhého marketingového projektu. Musím ale jezdit tak, aby poté, co se někdo podívá na moji jízdu, měl důvod říct: V té holce něco je. I kdyby se mělo jednat o jednu dobře projetou zatáčku.“

První velkou příležitost teď bude mít na domácí půdě.