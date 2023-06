V pátek zabojuje Adam Ondra v Praze na Letné o postup do sobotního programu závodu Světového poháru v boulderu. Domácí akce je pro něj velkým lákadlem, zároveň ale jen jednou ze zastávek na cestě k mistrovství světa, kde se bude bojovat o kvalifikaci na olympijské hry. „Trénink probíhá dobře, takže převládá spíše natěšenost,“ rozpovídal se před pražskými závody nejúspěšnější český lezec.

Adam Ondra v úterý podstoupil jeden z posledních tréninků v pražských Letňanech. Tam zavítal jen na otočku, aby ještě odpoledne dojel domů do Brna, kde stráví dva dny s rodinou a ve středu absolvuje úplně poslední zkoušku před páteční kvalifikací.

„Nerad odpočívám dva dny před závodem, i když to mnoho závodníků dělá. Cítím se pak možná silný a odpočatý, ale také nerozhýbaný. Proto mám jen jeden den odpočinku před tréninkem,“ vysvětlil Ondra v pražském lezeckém centru.

Tam zdolával několik na míru připravených boulderů. První proletěl bez problémů ve velmi rychlém čase, další už mu ale daly zabrat a několikrát vynikajícího českého lezce pokořily.

„Poslední boulder, který mi nešel, byl hodně silový a trošku koordinační. První tři kroky se lezly v podstatě bez nohou a když jsem se přes ně dostal, tak tam byla takzvaná těžká špička. Představte si ukloněnou krabici v pětačtyřicetistupňovém převisu, na které se musíte udržet celou vahou těla jenom na špičce. Proto jsem přezouval na mírně měkčí lezečku, aby se v uvozovkách rozplácla na povrch struktury a lépe to třelo,“ popsal Ondra.

Poslední tréninky před závodem ale podle něj dopadly ve výsledku dobře. „Poslední tréninky před vrcholným závodem jsou pro mě vždycky důležité. To, že se mi v nich daří, je pro mě mentální vzpruha, že trénink směruje, kam má. Tohle byl boulder z minulosti, který mi nešel, a teď mi šel. Je to signál pro moji hlavu a sebevědomí, že jsme udělali kus práce a příprava probíhá podle představ,“ usmíval se třicetiletý český olympionik.

„Adam je velmi chytrý sportovec i člověk, proto mu vybírám to, co se mu nebude líbit a co mu nesedí. To, co jste viděli, není vůbec jeho styl. Tohle mu ale zvedne sebevědomí. Kdybychom mu vybírali to, co mu sedne, tak ho neošálíme,“ dodal k boulderům Ondrův trenér Petr Klofáč.

Společně při tréninku probírají způsoby, jak daný boulder zdolat, a v případě, že něco nejde podle představ, se spolu okamžitě podívají na video, které Klofáč natáčí na mobil.

„Čím je to koordinačnější boulder, tím je to důležitější. Problém je, že na samotných závodech se natáčet nemůžete, abyste v průběhu pětiminutového času na sebe koukl. Častokrát by to ale pomohlo. Občas skáčete do chytu, který nejde z odrazové pozice vidět. Kdybyste si v průběhu zkoušení mohl zanalyzovat video, tak byste třeba byl přesnější,“ vysvětloval Ondra.

„Když se to nepovede, tak si to pouštíme hned. Jindy to posíláme i fyzioterapeutce nebo dalším lidem a rozebereme, proč to nefungovalo, když to dělá technicky správně,“ dovysvětlil použití videa Klofáč.

Český lezec se svým trenérem teď všechno směřují na závody světového poháru, které bude hostit o víkendu pražská Letná. A jak se Ondra těší na další domácí představení?

„Trénink probíhá dobře, takže převládá spíše natěšenost. Snažím se to ale brát jako každý další závod, aby to nezvyšovalo tlak na mě. Bouldering není má oblíbená disciplína, to je lezení na obtížnost. Vím, že v boulderingu se může stát cokoliv. Momentálně se soustředím hlavně na kvalifikaci, kde vím, že to bude těžké se dostat do nejlepší dvacítky,“ prozradil Ondra. Žádné cíle si ale pro nadcházející závody vytyčovat nechtěl.

„Těžko se to říká. Hlavně se teď soustředím na kvalifikaci, postup do semifinále bude dobrý. Pak už děj se vůle boží. Častokrát závodník sotva postoupí do semifinále, to mu naopak sedne a postupuje do finále z prvního místa. Může se stát cokoliv. Hlavně vzhledem k nadcházející sezoně by bylo příjemné si ne nutně přivézt dobrý výsledek, ale hlavně dobrý pocit z lezení,“ vysvětlil boulderový mistr světa z roku 2014.

Hlavní důraz v této sezoně bude klást především na srpnové mistrovství světa v Bernu, kde bude chtít vybojovat vstupenku na příští olympijské hry. „Celá sezona je načasovaná na mistrovství světa. Tohle je zastávka, která je důležitá, protože je to domácí závod. Ze sportovního hlediska je to pro nás ale jen zastávka na cestě na mistrovství světa,“ vyjádřil se k pražskému závodu Ondrův trenér.

„Adam se ale těšil, že to bude na Letné, na velkém prostoru, kam se vejde hodně lidí. Těší se na to. Doufejme, že bude postupovat,“ zakončil Klofáč.