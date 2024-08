Na ten moment asi nikdy v životě nezapomene – při rozehrávce zaplněná hala začala zpívat francouzskou hymnu, aby tím podpořili bratry Popovy, domácí hráče. Mendrek jim gestem zatleskal. „To byl životní zážitek, bylo to nádherné. Atmosféra byla v hale úchvatné, fanoušci ocenili také náš výkon,“ žasl Mendrek, který s Králem proti francouzskému páru prohrál, stejně jako s thajskou dvojicí Supak Džomkoh, Kittinupong Kedren a proti Korejcům a mistrům světa Kang Min-hjok, So Sung-če.

close info Zdroj: ČOV/Barbora Reichová zoom_in Adam Mendrek s Ondřejem Králem.„Všechny páry hrají spolu minimálně sedm osm let. My jenom tři a půl roku, a ještě jsme s Ondrou bývalí singlisti. Dá se jim konkurovat, ale za cenu obrovského drilu. Klíčové byly první tři míče ve výměně, tam je největší kámen úrazu. Když jsme si vypracovali náskok proti favorizovanému páru, tak jsme pak udělali tři chyby a sami jsme si to promarnili. To nás hodně mrzí,“ popsal zápasové zkušenosti Mendrek, který se chtěl prezentovat bojovnou hrou. „To jsme doufám splnili. Rvali jsme se o každý bod.“

Během utkání ho koučoval také jeho otec Tomasz, který se stal v Barceloně v roce 1992 prvním českým badmintonistou na olympijských hrách. A po dlouhou dobu byl také jediným hráčem, co získal výhru. Letos ho však překonal Jan Louda. Právě navázat na svého otce byl jeho cílem. „Společně jsme se vyfotili před olympijskými kruhy. Je to krásné. Táta si to v Paříži všechno moc užíval, radil a podporoval nás,“ byl nadšený Mendrek.

Zahájení bylo kontroverzní

Společně s Ondřejem Králem si vychutnali zahájení olympiády, ale také přítomnost ve vesnici plné sportovců. „Jen je škoda, že zahájení pokazilo počasí. Kvůli dešti jsme byli promočení a nešli pak na další program. Bál jsem se, abych neprochladl,“ vysvětloval Mendrek, podle kterého byl doprovodný program v rámci zahájení rozporuplný. „Chyběla mi tam totiž více akcentace historie Francie, která je přeci úžasná.“

close info Zdroj: ČOV/Barbora Reichová zoom_in Adam Mendrek s Ondřejem Králem.Jinak olympiáda pro něj měla nezapomenutelný průběh a užil si rovněž setkání s dalšími českými reprezentanty. „Poznal jsem Lukáše Krpálka, naše tenistky a další. Hráli jsme s nimi společenské hry. Na olympijském festivalu v Mostě jsem měl možnost si podat ruku s naším prezidentem Petrem Pavlem,“ byl nadšený Mendrek, který obdržel řadu vzkazů. „Ale také nabídek k tomu, abych několika hráčům poradil nebo trénoval. Moc nás těší, že jsme lidem ukázali cestu, že to v badmintonovém deblu jde.“

Nyní bude Mendrek odpočívat. Vždyť má za sebou náročnou a intenzivní olympijskou kvalifikaci, ve které cestoval společně se svým parťákem také jiné kontinenty. Dva týdny nevezme raketu do ruky, čeká ho příprava svatby s přítelkyní Evou. Po ní a začátkem sezony se rozhodne, k čemu budou směřovat své další úsilí. „Chci trénovat dál, ale nevím, jaké nastavíme cíle. Do konce roku určitě budeme vědět.“