S čím jste jeli na Aero?

Chtěli jsme podat dva co nejlepší výkony. Plány nám dost naboural zdravotní stav několika hráčů. To mě mrzí, ještě jsme nehráli kompletní.

Můžete prozradit důvody absencí?

Blokaře Aleksandara Nedeljkoviče trápí svalové zranění. To je vždycky ošidné, nic nesmíme uspěchat. Proto nám pomáhá Honza Charvát z béčka, za což mu děkuji, ovšem tato úroveň je zatím na něj příliš vysoká. Druhý Srb Stefan Skakič má potíže s ramenem, taky svalového rázu. S Odolkou odehrál výborný zápas, ale po čtyřech těžkých setech si s Karlovarskem potřeboval spíše odpočinout. A nemohl tak podat stoprocentní výkon.

Proti Západočechům vám scházel i poslední univerzál Matej Mihajlovič. Proč?

Ten zůstal doma kvůli střevním potížím. Zase si zahrál Jirka Toman, který se ukázal ve výborném světle a potvrdil svoji formu z tréninku.

Na Aeru jste představili další posilu – australského smečaře Luke Smitha. Jak jste ho získali?

To je špičkový volejbalista, který vytvoří konkurenci na smečařském postu. V Česku se oženil. Měl jít do Spojených arabských emirátů, ovšem kvůli covidu-19 jeho angažmá padlo. Zatím se dostává do herní pohody, vždyť nebyl pět měsíců v hale a s námi trénuje týden. Na Odolce hrál slušně, i když i jeho pobolívaly svaly v okolí břicha. Jsou to drobnosti, ale neumožňují klukům podat stoprocentní výkony.

V první duelu jste remizovali s Aerem 2:2. Jaké pocity jste měl z výkonu?

Pozitivní. My i Odolka jsme předvedli dobrý volejbal. S Karlovarskem jsme ho však nezopakovali.

Vary by měly být vaším konkurentem v boji o medailové příčky. Je prospěšné se s nimi utkat v přípravě a poodkrýt tak karty?

My jsme jim nic neukázali, to spíš oni nám (0:4). V utkání dostali příležitost kluci, kteří si v sezoně asi často nezahrají. A to je dobře. Ovšem času je málo, už bychom potřebovali sehrávat základní sestavu.

Podaří se jí postavit už v úterý, kdy v nové domácí hale na Podvinném mlýně od 17 hodin přivítáte Jihostroj?

To se nám bohužel nepodaří. Jinak se na utkání moc těšíme. Nové prostředí si potřebujeme osahat, vyzkoušet si v něm třeba i technické věci. Všechny fanoušky srdečně zveme. České Budějovice jsou atraktivním soupeřem. A vstupné bude zdarma.