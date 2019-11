Intimní život rostlin v Botanické zahradě

Víte, jak to dělá kosatec? Co je sklápěčka značky Salvia? Nebo dokonce jak vyrobit semeno bez tatínka? Že ne? Přijďte se ponořit do tajů intimního života rostlin a zábavnou formou se dozvíte mnohé o jejich rozmnožování.

Intimní život rostlin | Foto: Botanická zahrada Praha