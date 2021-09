Na koncert Čechomoru do Kuřimi míří i Deník a Kondice | Foto: Deník

Skupina Čechomor vystoupí v pátek 10. září od 19 hodin na nádvoří zámku v Kuřimi. Tento koncert zakončí Kuřimské kulturní léto. A až půjdete na koncert Čechomoru, zastavte se od 15 hodin před vchodem do areálu zámku u stanu Deník Zdraví a časopisu Kondice!

