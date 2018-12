Žena přecházela čtyřproudou silnici v Braníku. Srazilo ji auto, na místě zemřela

Sekretáři (všeobecní) Systémový specialista - asistentka ředitele. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Na pozici asistentky ředitele Oblastního ředitelství Praha hledáme do týmu slečnu (absolventku) s chutí učit se novým věcem. Uvítáme nástup ihned., , Kvalifikační předpoklady:, - samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost, flexibilita, - týmový hráč, - znalost práce na PC (MS Office), , Pracovní náplň:, - administrativní podpora firmy, - zajištění plynulého chodu sekretariátu, - přijímání návštěv, zajištění občerstvení, , Nabízíme:, - příjemné pracovní prostředí, - 6 týdnů dovolené, - jízdní výhody ČD, po 6 měsících i pro rodinné příslušníky, - příspěvek na dovolenou, - stravenky, - volnočasovou kartu MultiSport, - po roce příspěvek na životní a penzijní pojištění aj.. Pracoviště: Oblastní ředitelství praha - 015, Partyzánská, č.p. 1504, 170 00 Praha 7. Informace: , .

Přijmeme kuchařku, kuchaře, pomocné síly do kuchyně i na úklid. Restaurace Zeland v Zelenči, Praha-východ. Práce na plný i částečný úvazek, nástup možný ihned.

Služby - Úklid servisu 18 000 Kč

Do společnosti Auto Jarov hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici pracovník/pracovnice úklidu. Náplní práce je zajištění čistoty autosalonů a sociálního zařízení. Pracuje se na směny po-pá ranní: 6.00-14.30hod. a 1x do týdne odpolední: 6.00-18.00h. a 1x sobota do měsíce 7.00-14.00hod. Možnost kratšího úvazku.