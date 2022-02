Hasiči z Jílového u Prahy museli ve čtvrtek 24. února přijet na pomoc záchranářům, kteří byli přivoláni je starší ženě do chatové oblasti Jarov nedaleko Dolních Břežan. Pomohli právě s šetrným transportem do sanitního vozu. Zdravotní stav ženy se zhoršil natolik, že ji přímo na místě bylo nutné napojit na umělou plicní ventilaci. Záchranáři ji převezli do nemocnice na Karlově náměstí v Praze.