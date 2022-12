„Jeden se podařilo nalézt na cyklostezce, po druhém zatím stále pátráme,“ konstatovala Schneeweissová. Upřesnila, že odstavené a zjevně opuštěné vozítko neuniklo pozornosti všímavých kolemjdoucích. Ti přivolali městskou policii – a od strážníků se pak o nálezu dozvěděli i policisté. Následně nalezené vozítko putovalo zpátky k majiteli.

Po druhém zatím policisté pátrají – stejně jako po zloději, který má krádež na svědomí. Spoléhají na to, že i tentokrát by mohli pomoci pozorní občané. „Pokud máte jakékoliv informace o tom, kde by se odcizený vozík mohl nacházet, nebo jste si všimli osoby nebo osob, které by se s vozíky po Brandýse nad Labem pohybovaly, ozvěte se, prosím, policistům na telefonní číslo 974 881 600 nebo 602 305 597,“ žádá mluvčí. Konstatovala, že v případě dopadení pachateli za krádež hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.