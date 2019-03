Omezení se podle webu Pražské integrované dopravy dotklo spojů na lince S4, dále pak vlaků R5, R20 a Ex3. Cestující s jízdenkou PID mohou využít autobusové linky 340 a 350 na Dejvickou. Jízdenky ČD nejsou uznávány. Linka S49 je v provozu pouze v úseku Hostivař - Holešovice. Předpokládaný čas obnovení provozu je před třetí hodinou odpoledne.

⚠️PRAHA-PODBABA - ROZTOKY U PRAHY, provoz zastaven; linky S4, S49, R5, R20 a Ex3

Z důvodu střetu vlaku EC 378 s osobou je na trati do Kralup zastaven provoz. Probíhá vyšetřování situace. O aktualitách budeme informovat.https://t.co/ogVaq7cr3Q pic.twitter.com/AH9Z4mzlaP — PID (@PIDoficialni) 12. března 2019

"Cestující z dotčeného vlaku EC 378 budou evakuováni do vlaku R 686 za asistence Hasičského záchranného sboru. Po provedené evakuaci se předpokládá obnovení provozu po jedné ze dvou traťových kolejí," uvedl twitterový účet PID kolem druhé hodiny odpoledne. "Os 9636 je odřeknut z Masarykova nádraží (14:05) do Roztok. Os 6913 je odřeknut z Roztok (14:01) do Prahy," doplnil.

