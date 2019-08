Komplikaci na trati 171 mezi Prahou a Berounem označily České dráhy (ČD) na webu jako dopravní závadu. Podle agentury ČTK však u Vyšehradu projel vlak (RJ 1044) návěstidla v poloze stůj přibližně o délku lokomotivy. „Výhybna Vyšehrad, došlo tam k nedovolené jízdě soupravy návěstím stůj, bez zranění a úmrtí a ohrožení jiných vlakových cest. Zatím tam není ani žádná škoda,“ uvedl Martin Drápal, mluvčí Drážní inspekce. Událost podle Drápala na místě nyní vyšetřuje provozovatel dráhy a dopravce, v tomto případě RegioJet.

„Vlak byl prázdný, jednalo se o přetah soupravy mezi hlavním nádaržím a odstavným nádražím na Smíchově. Naštěstí nedošlo k ohrožení bezpečnosti cestujících ani jiného vlaku ani k žádným škodám. Strojvedoucího jsme postavili okamžitě mimo službu a událost vyšetřujeme. Na základě výsledku vyšetřování budou vyvozeny další důsledky. Bezpečnost provozu a dodržování předpisu je pro nás absolutní prioritou a v souladu s tím budeme postupovat,“ sdělil Pražskému deníku mluvčí dopravní společnosti Aleš Ondrůj.

Firma Ropid organizující veřejnou dopravu v metropoli a okolí upozornila, že cestující mohli mezi hlavním nádražím a stanicí Praha-Smíchov využít prostředky městské hromadné dopravy, kde byly uznávány jízdenky ČD. Ideálním spojením je metro:

linka C: Hlavní nádraží - Florenc

linka B: Florenc - Smíchovské nádraží.

Podle Ropidu byl vlak Os 8828 (pravidelný odjezd 10:20) v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov odřeknut. „Rychlíky jsou odkloněny přes Krč mimo stanici Praha-Smíchov. Vlaky R 770 Berounka a Ex 550 Západní expres mimořádně zastaví ve stanici Praha-Radotín,“ uvedla magistrátní společnost. Příměstská linka S7 končila na smíchovském nádraží.

„Vlak Ex 356 (pravidelný odjezd 11:45) bude v úseku Praha hl.n. - Praha-Smíchov veden náhradní soupravou (nebude dodrženo plánované řazení vlaku). Ve stanici Praha-Smíchov bude mimořádný přestup cestujících do jiné soupravy,“ dodal státní dopravce. Podle webu ČD byl od 10:47 provoz částečně obnoven (sveden do jedné ze dvou traťových kolejí). Předpokládané ukončení mimořádné události bylo stanoveno na 12. hodinu, ale už po jedenácté se povedlo železniční provoz v hlavním městě obnovit úplně.

Nehod a incidentů na železnici přibylo

Nehod a incidentů na železnici v letošním prvním pololetí přibylo, meziročně jich bylo o 15 procent více - 634. Stát i dopravci kvůli nárůstu nehod zavedli několik opatření. Například ČD zpřísnily kontroly strojvedoucích a provedly stovky mimořádných. Dopravce uvedl, že kontroly žádná systémová pochybení nezjistily a ve většině případů šlo o individuální selhání. Stát kvůli nehodám začal připravovat nový bodový systém pro strojvůdce, který by je měl sankcionovat za časté prohřešky. Další připravovanou novinkou je kontrola volného času strojvedoucích, což by mělo zamezit situacím, kdy strojvedoucí místo povinného odpočinku jezdí pro jiného dopravce.