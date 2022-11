Vlaky stály mezi Hostivaří a Říčany. Sražení člověka v kolejišti se nepotvrdilo

Opatření se dotklo i tří rychlíků, které dispečink nasměroval dál přes pražské Malešice.

Pět minut po páté hodině odpolední České dráhy na webu uvedly, že vlaky začaly jezdit mezi stanicemi Praha-Libeň a Praha-Běchovice po jedné ze tří traťových kolejí. Za místem omezení provozu ale spoje na velmi vytížené trati nabíraly zpoždění kolem 20 minut.

Událost se dotkla nejen tuzemských rychlíkových spojů do Brna, Olomouce nebo Ostravy, ale také mezinárodních expresů do rakouské a maďarské metropole.„Předpokládám, že by provoz mohl být obnovený v nejbližších minutách,“ uvedl v 18 hodin mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.