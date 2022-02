"Oznámení o tom, že vlak srazil nezletilou osobu, jsme přijali v 9:20 hodin. Bylo to dva kilometry od Nádraží Holešovice, na úrovni ulice Povltavská. Trať byla po dobu zásahu složek IZS v jednom směru uzavřená. Poté byla uzavřena i trasa do Holešovic," řekl Deníku policejní mluvčí Jan Rybanský s tím, že tělo bez známek života bylo převezeno do nemocnice. Policisté nyní zjišťují okolnosti tragédie.