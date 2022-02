Drama, o němž mluvčí pražské policie Jan Rybanský informoval v sobotu 26. února, se odehrálo již ve středu 16. února krátce před polednem. Na Palackého most přivolali policii kolemjdoucí s tím, že za zábradlím stojí nad vodou muž, jehož úmysl se zdá bát zřejmý. Do příjezdu hlídek se mu lidé snažili domlouvat a zklidňovat ho, a to za vydatné pomoci obou saniťáků.