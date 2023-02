O nehodě, která se odehrála půl hodiny po půlnoci, informovali hasiči na Twitteru. Posléze ji potvrdila i mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. „Řidič, ročník 1990, narazil s vozem do středového obložení kruhového objezdu. Auto se několikrát převrátilo,“ uvedla.

Řidič podle informací Deníku utrpěl těžká zranění a byl převezen do pražské nemocnice. To potvrdila i mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. „Na místě nehody jsme ošetřili muže, který byl posléze se zranněním hlavy převezen do nemocnice na Vinohradech," řekla.

Dechovou zkoušku na alkohol nebylo podle policie na místě možné provést. „Bude proveden odběr krve. Příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnila Schneeweissová.