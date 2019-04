„Při stavbě hotelu spadl dělník do kanalizační stoky a byl pravděpodobně odplaven vodou,“ informoval o zásahu všech složek Integrovaného záchranného systému mluvčí Jan Rybanský na twitterovém účtu policie. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka pak doplnil, že na místo vyrazily tři jednotky včetně potápěčů a lezců.

Vyslán byl i speciální tým USAR, který se zabývá vyhledáváním lidí - například při zemětřesení či pádu budov. Kolem půl třetí byli k pátrání po muži přivoláni i členové poříčního oddělení policie, kteří budou prohledávat hladinu Vltavy.

Na několika místech stále vstpujeme do kanalizace v oblasti ulice Patočkova. Spolupracují spolu potápěči a lezci pražských hasičů. pic.twitter.com/OButwUAMc2 — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) April 29, 2019

Nyní specialisté pomáhají najít dělníka. Práci komplikuje déšť, který v kanále vytváří silný proud. Potápěči i přes to stále pátrají a na několika místech kanalizace vždy jeden z nich vstupuje pod zem. Při rekonstrukci hotelu Pyramida spadl do výpusti ještě třicetiletý dělník, jehož se podařilo zachránit. „Muž byl po vyšetření a zajištění tepelného komfortu převezen s podchlazením a oděrkami do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích,“ uvedla na sociální síti mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Dvě posádky a inspektor momentálně dohlížejí na další průběh akce.