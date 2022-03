Tramvajové soupravy se srazily okolo 22.30 hodin v ulici Evropská. Na místě zasahovali pražští hasiči. Zraněné osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné služby.

V ulici Evropská jsme spolu s @DPPOficialni zasahovali u nehody dvou tramvajových souprav. Zraněné osoby byly předány do péče @zzshmp https://t.co/Ypo6G57rK9 pic.twitter.com/7LGk9FyifT — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) March 14, 2022

"U dopravní nehody na ulici Evropská zasahovaly dvě posádky záchranářů a inspektor. Na místě jsme vyšetřili a následně transportovali 3 osoby, jedna žena ošetření odmítla a z místa odešla," uvedli záchranáři na twitteru.

Do zdravotnického zařízení záchranáři převezli muže (32 let) s úrazem zad, ženu (69 let) s úrazem obličeje a dvanáctiletou dívka s úrazem ruky.