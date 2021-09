"Jednalo se o muže, zhruba 35 let, který utrpěl velmi vážná poranění. Mimo jiné úraz hlavy, břicha a velmi pravděpodobně i pánve," uvedla pro ČTK mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

K neštěstí na železnici došlo v úterý po poledni u Balabenky v Praze-Libni. Vlak tam srazil asi pětatřicetiletého muže. S velmi vážným poraněními ho záchranáři převezli do nemocnice.

