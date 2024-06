Po tragické nehodě, která se stala v noci ze středy na čtvrtek 6. června, kdy se srazil mezinárodní expres RegioJetu mířící z Prahy do ukrajinského Čopu s nákladním vlakem společnosti ČD Cargo, cestující se setkali s omezením provozu vlaků. Jinak tomu nebylo ani v Praze.

Vlaková doprava byla po nehodě zastavena a lidé směřující do Prahy či na Kolín využívali náhradní dopravu. Krátce po osmé hodině ráno byl provoz obnoven mezi stanicemi Pardubice hl. n. a Kostěnice.

O události informoval mluvčí Hasičů Správy železnic Martin Kavka. Došlo k ní u nově zřízené zastávky Pardubice-centrum.

Ranní situace překvapila cestující na několika místech

Například z Kolína na Prahu jezdily ráno vlaky jen od Havlíčkova Brodu ve směru na Pardubice. Vlak končil v Přelouči a dál jezdila náhradní autobusová doprava. „V Přelouči je hrozně moc lidí, přijely pouze dva autobusy a oba velmi přeplněné,“ uvedl jeden z cestujících.

Cestující do Prahy ale žádné větší problémy nerazegistrovali. Například Zuzana, která přijela vlakem z Mladé Boleslavi, potvrdila, že bylo vše bez problému.

„Četla jsem, že se něco děje, ale mě to nijak neovlivní. Čekám tu na skupinu, pak pojedeme do Plzně. Ale i kdyby vlak měl zpoždění,tak mi to příliš život nezkomplikuje," uvedla pro Deník.

Situace na hlavním nádraží po srážce vlaků v Pardubicích. | Video: Deník/Radek Cihla

Z Kolína do Prahy vyrážela ráno i jedna studentka. „Jela jsem do Prahy na přijímací zkoušky na univerzitu a vlak, kterým jsem chtěla jet, byl zrušený. Tak jsem si ráno našla spoj jedoucí o 15 minut později, který nejel přes Pardubice, ale jel přes Havlíčkův Brod a Čáslav. Měla jsem časovou rezervu, takže mě to ani nijak neomezilo,“ uvedla kolíňačka Nikola B.

Vlaky nabíraly i staminutová zpoždění

V případě odjezdů vlaků z Prahy, cestující mohli očekávat zpoždění v řádech několika desítek minut. Na druhou stranu příjezdy vlaků z Brna hlásily až 130 minutové zpoždění. Ve stanici Praha hl. n. ale i přesto čeká bežné množství lidí.

Cestující byli ale o situaci a zpoždění vlaků informováni i hlášením, které běželo ve smyčkách ve vestibulu čekací haly. Ne všichni věděli, co se stalo a zůstali ráno na nádraží překvapeni.

Situace na hlavním nádraží po srážce vlaků v Pardubicích. | Video: Deník/Eliška Stodolová

„Vůbec nevíme, že se něco stalo, přišli jsme před chvilkou. Máme jet vlakem v 9:15 do Vídně a pak letíme do Itálie. Budeme doufat, že to i s těma zpožděníma stihneme. Jinou dopravu zatím nezvažujeme, teď jsme se o tom dozvěděli," řekl Deníku Michael, který s rodinou a kufry čekal na vlak na hlavním nádraží.

Omezení se dotklo dálkových vlaků, kterým cestují také turisté. Ciznici o zpoždění z důvodu nehody většinou moc nevěděli, ale že se něco děje si všimli. Měli ale časovou rezervu, takže jim to situaci příliš nekomplikovalo.

Situace na hlavním nádraží po srážce vlaků v Pardubicích. | Video: Deník/Radek Cihla

„Máme jet za pár minut, ale zatím tam není číslo nástupiště. O nehodě nevíme, cestujeme do Budapeště. Ale i kdyby měl zpoždění, tak nám to problémy nezpůsobí," uvedla pro Deník cestující do Budapeště, která na vlak čekala s partnerem.

Některé vlaky byly úplně zrušené

Zejména v brzkých ranních hodinách byli cestující velmi překvapeni. Kromě nečekaných dlouhých zpoždění byly některé vlaky úplně zrušeny. Na pilno měli i pracovníci Českých drah u přepážek přímo na nádraží, kde se tvořily dlouhé fronty. Cestující přededvším zajímalo, zda jejich vlak odjede nebo jestli mohou využít své zakoupené lístky i na jiné spoje.

Jak (ne)jezdí vlaky z a do Prahy info Zdroj: Deník/Eliška Stodolová Situace na hlavním nádraží po srážce vlaků v Pardubicích. Od cca 8:00 hod. je mezi stanicemi Kostěnice - Pardubice hl.n. veden pouze po jedné ze dvou traťových kolejí. Kapacita stanice Pardubice hl.n. a rychlost při jízdě ve stanici je omezena. Provoz vlaků dálkové dopravy (linky Ex1, Ex2, Ex 3, R18, R19) je obnoven a stabilizuje se. Vlaky po průjezdu místem s omezením mohou zvýšit zpoždění o cca 10 - 30 min. (v ojedinělých případech více). Některé vlaky jsou vedeny náhradními soupravami, řazení vlaků není podle běžného plánu, postupně budeme situaci stabilizovat. Od 6. června, od 22:00 hod., do 7. června, do 05:00 hod. bude provoz přes stanici Pardubice hl.n. a v úseku Pardubice hl.n. - Kostěnice zastaven (Správa železnic bude odstraňovat následky nehody a bude provádět opravy v kolejišti). Opatření pro toto omezení provozu nyní připravujeme a budeme postupně zveřejňovat během dne.

Zdroj: České dráhy

Právě vlak do Budapeště byl ráno zrušen, cestující se snažili vymyslet jiný způsob jak se z Prahy dostat, zejména cizinci ale byli často zmateni.

Aktuální informace pro cestující jsou průběžně aktualizovány i na stránkách Českých drah a v aplikaci Můj vlak. U té ale může docházet k výpadkům z důvodu velkého přetížení.

Situace na pražském hlavním nádraží po srážce vlaků v Pardubicích. | Video: Deník/Eliška Stodolová

Kvůli kolapsu dopravy zřídila Správa železnic informační telefonní linku pro veřejnost 950 570 805. RegioJet aktuálně zřídil krizovou telefonní linku 222 222 221, na kterou se mohou obracet lidé s dotazy. Linka je dostupná kromě češtiny a slovenštiny také v ukrajinštině.