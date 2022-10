Jak v Lochkovském, tak Komořanském neboli Cholupickém tunelu je od pátečního večera průjezd omezen kvůli pravidelným pracím údržby. Vždy jeden z tubusů je až do nedělního poledne uzavřen – s přesměrováním veškeré dopravy do druhého (kam se práce spojené s víkendovou uzavírku mají přesunout o týden později). Nehoda v Pražském okruhu tak citelně poznamenala provoz v obou směrech. Pozvolna se kolony začaly rozjíždět kolem poledního poté, co se před polednem podařilo následky nehody odklidit a místo zprůjezdnit.