Na Bělehradské ulici v Praze srazilo osobní vozidlo na Silvestra těsně před půlnocí dvě chodkyně. Záchranná služba obě zraněné převezla do vinohradské nemocnice. Jedna z nich utrpěla vážný úraz hlavy a je v umělém spánku. Novinářům to sdělila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Mluvčí pražské policie Andrea Zoulová uvedla, že řidičku policie zadržela a později obvinila.

Silvestrovská dopravní nehoda v Bělehradské ulici. | Foto: Twitter Policie ČR

V Bělehradské ulici na Vinohradech srazil osobní automobil několik minut před půlnocí dvě ženy. Šestatřicetiletá žena byla uvedena do umělého spánku a napojena na umělou plicní ventilaci. S vážným úrazem hlavy byla poté převezena na ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jednapadesátiletá žena s úrazem hlavy a končetin byla ošetřena a při vědomí převezena také do vinohradské nemocnice.

Pražská @PolicieCZ vyšetřuje okolnosti dopravní nehody s chodci v ulici Bělehradská a posléze i havárie osobního motorového vozidla v ulici Korunní v Praze 2. Obě události spolu podle všeho souvisí. pic.twitter.com/quOAmtZkJZ — Policie ČR (@PolicieCZ) 31. prosince 2018

Řidička byla opilá

Prvotní výsledky vyšetřování ukazují, že řidička osobního motorového vozidla tovární značky BMW poté co srazila obě chodkyně nezastavila a pokračovala v jízdě až do ulice Korunní, kde nezvládla řízení a s vozidlem narazila do zaparkovaných automobilů.

Bezprostředně po havárii policisté 51letou cizinku zadrželi a vzápětí podrobili i orientační dechové zkoušce, která byla pozitivní. S ohledem na okolnosti je řidička podezřelá z přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. "S ohledem na vážný zdravotní stav obou chodkyň si případ převzali do vyšetřování kriminalisté krajského ředitelství policie. Ještě v průběhu prvního letošního dne vyšetřovatelé cizinku obvinili a následně podali státnímu zastupitelství podnět k vypracování návrhu na vzetí obviněné do vazby," uvedla policejní mluvčí Zoulová ve středu. Soud návrh akceptoval a žena skončila ve vazbě.