/FOTOGALERIE/ V pondělí odpoledne se u železničního mostu na Výtoni na území Prahy 2 valily proudy vody, která zalila na několik desítek minut chodníky i silnice. Před Sequensovou vilou ve Vnislavově ulici došlo k havárii vodovodu.

Výplývá to z informací na webu Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Kvůli havárii jsou destíky domů na Rašínově nábřeží a v ulicích Na Libušince, Libušina a Vnislavova bez pitné vody, městská firma PVK proto na adresu Na Libušince 83/3 přistavila cisterny jako náhradní zásobování. Podle webu by měly být následky havárie odstraněny do 22. hodiny.