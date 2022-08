Letadlem po zásadní rekonstrukci koupeným v Belgii se Letecké Muzeum Točná poprvé pochlubilo loni na jaře. Od té doby byl stroj k vidění nejen jako velmi ceněný exponát sbírky, obsahující i další jedinečné skvosty, ale představil se i na leteckých dnech nebo při historických akcích. Když o jeho koupi muzeum loni informovalo, mimo jiné uvedlo, že oprávnění s ním létat budou mít pouze tři piloti: Jiří H., Radim V. – a Petr P., který v troskách stroje našel smrt.

Na leteckém dnu v Chebu spadla stíhačka z druhé světové války. Pilot zahynul

Od počátku se přitom počítalo s tím, že tento stroj nezůstane exponátem stojícím na zemi. Jiří Horák, který byl hlavní duší projektu, loni uvedl, že stroj bude aktivní i ve vzduchu; s účastí na leteckých dnech i dalších veřejných vystoupeních. „Abychom připomínali odkaz československých letců RAF za druhé světové války. Těch, co válku přežili, i těch, co nedoletěli,“ konstatoval.

Právě hurricany patřily společně se spitfiry k nejrozšířenějším (a shodně také také k nejslavnějším) strojům, na nichž českoslovenští piloti bojující ve Velké Británii sloužili. Od roku 1937 do služby zamířilo několik postupně modernizovaných verzí; typ Mk.IV byl k letkám zařazován v roce 1943 (tedy tři roky po slavném období, jemuž historie dala označení Bitva o Británii).

OBRAZEM: Na Točnou přiletěl vzácný Hawker Hurricane, obohatil sbírku muzea

Stroj z Točné dostal brvy letounu, na kterém za války létal úspěšný stíhač Karel Kuttelwascher – i když v tomto případě se jednalo o jiný typ hurricanu: model Mk.IIC. Muzeum má zmapováno, že tento stroj s doletem 1,4 tisíce kilometrů a schopností vystoupat do 11 kilometrů byl vyroben v Londýně – v závodě v Kingston upon Thames – někdy v období od listopadu 1942 do dubna 1943, a to v úpravě pro službu v tropickém počasí. Přidělen byl letce v Itálii, s ní následně přemístěn do Řecka a pak na jugoslávské území; až do konce druhé světové války operoval v oblasti Středomoří a Balkánu. Po válce se s celou jednotkou přesunul do Palestiny – a tam zřejmě dosloužil někdy v roce 1946. Tehdy totiž byla jednotka přesunuta na Kypr. Přesné informace ale chybějí.

Znovu se objevují od roku 1983, kdy byl stroj ve značně zbědovaném stavu objeven v kibucu v izraelském městě Jaffa. Letoun se pak vrátil do Velké Británie, kde vystřídal majitele i místo uložení. Změna přišla v roce 2001, kdy se jej ujala restaurátorská firma ze Suffolku. Ta mu vrátila schopnost létat a doplnila z různých strojů získané a repasované chybějící komponenty. Další střídání vlastníků nakonec stroj přivedlo až do České republiky.