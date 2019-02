Letos v březnu tramvaj smrtelně zranila muže na Bělohorské ulici. Přežít nemohl. Elektrický vůz ho zachytil a vláčel několik stovek metrů za sebou, než konečně zastavil na další stanici. Černým písmem se zapsal také únorový střet tramvaje se ženou na křižovatce v Karlíně. Ani tato nešťastnice neměla šanci vyváznout.

Pražský dopravní podnik každý rok eviduje desítky srážek tramvají s chodci a v drtivé většině případů je vina právě na chodcích. Jen za loňský rok policie hlásí osmapadesát takových kolizí. Zahynuli při nich dva lidé, jedenáct si kvůli těžkým zraněním může nést následky na celý život. Den co den jsou přitom k vidění dobrodruzi, kteří ať ve spěchu, či z hlouposti doslova skáčou před jedoucí tramvaje, jejichž brzdy rozhodně nezvládnou zastavit několikatunový kolos „na fleku."

Dvacet mrtvých a sedmdesát těžce zraněných za posledních pět let

Ve snaze zvýšit povědomí o tomto velkém nebezpečí dnes v půl deváté ráno startuje na tramvajové smyčce Vysočanská policejní preventivní akce, věnovaná této, lidmi podceňované problematice. Až do šestadvacátého dubna bude Prahou ze speciálně upravené tramvaje znít varování „tramvaj má podle platných pravidel silničního provozu vždy přednost v jízdě a to i na přechodu pro chodce, kde ostatní vozidla musí chodci umožnit bezpečné přecházení." Speciální tramvaj se z Vysočanské přesune k žižkovské vozovně, na smyčku Kotlářka a nakonec k vozovně Kobylisy.

Podle statistik z posledních let se tramvaj s chodcem v metropoli nejvícekrát střetla v roce 2009, a to v osmdesáti sedmi případech. Nejvíce chodců, sedm, zahynulo v roce 2011. Nejméně nehod se pak stalo loni.

Viníci jsou většinou chodci

„I přes to, že v loňském roce jsme zaznamenali nejméně nehod za posledních šest let, pozornější chování chodců by dokázalo nehody omezit na minimum," komentoval mluvčí dopravního podniku Petr Vorlíček. Statistiky rovněž uvádějí i další důležité číslo a to, že z osmapadesáti loňských kolizí zavinili celkem čtyřiapadesát právě chodci. Příčinou zbylých čtyř byl nesprávný způsob jízdy. Další možné důvody, tedy nedání přednosti v jízdě či nepřiměřená rychlost tramvaje, se v záznamech z posledních let objevují jen výjimečně.

„K zabránění kolize s jiným vozidlem nebo s chodcem má řidič tramvaje jedinou možnost včas tramvaj zastavit," připomněl Vorlíček s tím, že brzdná dráha prázdné klasické tramvaje T3 je při padesátikilometrové rychlosti celých šestapadesát metrů. Osobní automobil při stejné rychlosti zabrzdí na osmadvaceti metrech. Překážce se navíc na rozdíl od tramvaje může vyhnout.

Rok/počet nehod/mrtví /těžce zranění: 2008 - 78/5/7 2009 - 87/3/16 2010 - 75/3/20 2011 - 77/7/16 2012 - 58/2/11