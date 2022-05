Ženy mají dvakrát větší šanci, že po nehodě zůstanou uvězněné. Kvůli crashtestům

ČTK

U žen je zhruba dvakrát větší pravděpodobnost než u mužů, že po havárii zůstanou uvězněné ve vozidle. Liší se také typ zranění, která při nehodě utrpí. Vyplývá to z nové studie, o které informoval list The Guardian. Výzkum by podle jeho autorů mohl přispět k vylepšení konstrukce i bezpečnosti automobilů. Zesiluje také volání po tom, aby výrobci vozů používali biologicky přesnější figuríny pro testovací nehody vozů.

Dopravní nehoda. Ilustrační foto. | Foto: ČTK