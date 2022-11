Více než půlhodinovému zdržení se nevyhnuli motoristé mířící v ranní dopravní špičce do Prahy po dálnici D1. Za sjezdem na Velké Popovice zatarasila levý jízdní pruh nehoda se zraněním. Dvacet minut před sedmou hodinou se střetla dvě osobním auta na dálničním kilometru 12,1. I když místo zůstalo průjezdné, na dálnici se vytvořila desetikilometrová kolona sahající až k Mirošovicím; zasáhla také na příjezd k dálnici ve směru od Benešova po silnici I/3.

Na této silnici se navíc u Mirošovic objevila už za tmy komplikace v podobě nehody nákladného auta. Dvacet minut před šestou hodinou se převrátilo do příkopu vozidlo převážející asi 180 prasat. Řidič vyvázl bez zranění. Už ve čtyři ráno se však bez zásahu záchranářů bohužel neobešel náraz nákladního auta do zábradlí na silnici druhé třídy v Lysé nad Labem; v ulici Mírová. Silnici II/272 policisté uzavřeli. O závažnosti situace svědčí fakt, že s dopravním omezením zde počítají až do večera.

Výstraha: V noci z neděle na pondělí se může ojediněle tvořit ledovka

Bouralo se také třeba v Libici nad Cidlinou taktéž na Nymbursku, kde v šest hodin havarovala dvě osobní auta na hlavním tahu I/32. Tato nehoda se obešla bez zranění, stejně jako o půl hodiny později střet osobního auta s nákladním v Čáslavské ulici v obci Vrdy v kutnohorském okrese. Nakolik se na všech těchto nehodách podílelo počasí, ukáže až další policejní šetření. Celkově však navzdory předpovědi počasí nebyl počet ranních nehod nijak enormní. Bez zranění osob se pak také obešel střet osobního auta se srnou u Dobříše v příbramském okrese, který byl hlášen v 7.20 ze silnice II/114.