Na okraji Prahy v noci uhořel člověk v automobilu. Podle prozatímního vyšetřování Policie ČR došlo k dopravní nehodě, po které auto začalo hořet. Hasiči už po jeho uhašení nalezli pouze torzo lidského těla.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Nehodu na Strakonické ulici u sjezdu do ulice Na Baních směrem do centra Prahy potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová: „K nehodě došlo okolo 23. hodiny, my jsme na místo dorazili, když už byl automobil v plamenech mimo vozovku. Po uhašení jsme uvnitř vozu nalezli lidské tělo, příčiny incidentu budeme vyšetřovat.“

Podle Kropáčové byla na místě omezená doprava, v současné době už je ale místo průjezdné.

Jako příčinu požáru označil dopravní nehodu i tiskový mluvčí hasičů Martin Kavka: „Na místo jsme dorazili, když už bylo osobní vozidlo celé v plamenech. Po uhašení požáru jsme v něm bohužel nalezli lidské tělo. Případ si převzala policie.“

Na místo nehody se dostavil také koroner. „Byli jsme na místě, ale vzhledem k okolnostem už zasahoval pouze inspektor a koroner,“ uvedl mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.