Praha - Velmi vážná nehoda, kterou nepřežili dva lidé, zkomplikovala v úterý ráno provoz na hradecké dálnici D11 za Prahou. Na 7. kilometru se 20 minut před osmou ranní srazily tři kamiony. Zůstaly zaklíněné do sebe a hasiči je museli oddělit.

Obraz dálniční kamery na místě nehody. | Foto: reprofoto: dopravainformace.cz

Vyprostili pak řidiče dvou nabouraných tahačů, které se záchranáři pokoušeli oživovat. Jakub Vinčálek z ředitelství středočeské policie následně potvrdil jejich úmrtí. „Přes veškerou snahu o oživení oba muži podlehli svým vážným zraněním. Nikdo další zraněn nebyl," konstatovala Petra Effenbergerová z centrály záchranné služby. „Na místo bylo vysláno vozidlo rendez-vous s lékařem, dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci z Brandýsa nad Labem a pražská letecká záchranná služba," připomněla.

Po havárii, která se ve směru na výjezdu z Prahy stala před sjezdem na Jirny na Praze-východ, byla dálnice na Hradec Králové uzavřena a přistál na ní vrtulník; vytvořila se rychle narůstající fronta čekajících aut, táhnoucí se až do Prahy. Výhrou bylo objet zácpu přes Horní Počernice nebo Běchovice. Uzavírka výjezdu na Hradec se protáhla po celé dopoledne. Policisté odkláněli provoz na rychlostní silnici R10, ale i tam dopravu zkomplikovala srážka dvou osobních aut.

Kamiony nestačily dobrzdit

Přesné okolnosti tragického střetu, k němuž došlo na dojezdu do kolony v místech, kde se auta sjíždějí do jednoho pruhu před dopravním omezením, zůstávají v šetření. „První kamion zabrzdil - a další dva kamiony, jejichž řidiči již nestačili dobrzdit, do něj nabouraly," shrnula Effenbergerová prvotní poznatky z místa tragédie.

V souvislosti s touto nehodou se po ránu zkomplikoval i příjezd do metropole. Protože si řidiči prohlíželi, co se v protisměru děje, střetla se zde tři osobní auta. Nikomu se nic nestalo, ale důsledkem byly kolony se zhruba 10minutovým čekáním. Řidiči přitom na příjezdu do Prahy po D11 musejí počítat se zdržením kvůli pracím mezi 10. a 8. kilometrem; až do 23. června je zde částečná uzavírka s vedením provozu protisměrným pásem (právě to je zmiňované dopravní omezení) a tvoří se kolony.