Podle zpráv pražské záchranky byla vrtulníkem převezena jedenašedesátiletá žena do motolské nemocnice ve vážném stavu s mnohačetnými poraněními. Do stejné nemocnice byl převezen i zhruba padesátiletý muž s pohmožděninami. „Motorkář byl se zlomeninami horních končetin převezen do Ústřední vojenské nemocnice a další muž středního věku skončil s pohmožděninami ve vinohradské nemocnici,“ konstatovala mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Celkem tak byly z místa nehody po ošetření odvezeny čtyři osoby.

Podle svědků došlo nejprve ke střetu dvou aut. Poté v kouři po srážce havaroval i motocyklista. Z jednoho z vozů začaly unikat pohonné hmoty a vůz vzplál. Kolemjdoucí údajně z hořícího auta vyprostili ženu, kterou později transportoval vrtulník.