„Muž s vážným poraněním hrudníku byl letecky přepraven do Ústřední vojenské nemocnice. Pozemní cestou pak byla přepravena jedna žena s poraněním hlavy do motolské nemocnice a další žena s poraněním hrudníku do vinohradské nemocnice,“ uvedla na twitteru Monika Nováková, mluvčí středočeské záchranky.