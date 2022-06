První z lékařů Jitku R. přijímal. Do zprávy mimo jiné napsal, že si pacientka na událost pamatuje, ale nechce o ní hovořit. Jak na dotaz soudu uvedl, do zprávy napsal pouze to, co mu sama při vyšetření řekla. Druhý lékař obžalované vystavil a předal propouštěcí zprávu s již zmíněným konstatováním. Jitka R. tvrdí, že ještě v nemocnici tuto zprávu rozporovala, a to právě kvůli zmínce o tom, že si na událost pamatuje. To však druhý lékař odmítl s tím, že pokud by žena měla ke zprávě výhrady, okamžitě by to museli řešili. To se ale nestalo.

Soud opakovaně vyslechl i ostravského policistu, který vozidlo řídil. Kvůli jeho zdravotnímu stavu souvisejícímu s nehodou zvolil soud formu videokonference. Policista senátu mimo jiné popsal své přetrvávající zdravotní komplikace, zmínil také, že jej čeká další operace.

Nehoda

Neštěstí se stalo předloni 5. července v Praze. Tragickou havárii zavinila Jitka R. V opilosti a rychlosti blížící se 200 kilometrů za hodinu narazila zezadu do služebního vozu, jehož osádka se vracela z hlavního města do Ostravy. Pavol Kikloš, sedící vzadu, na místě zemřel, další policista a jeho kolegyně vpředu utrpěli těžká zranění. Řidička v sobě měla kolem dvou promile alkoholu. S manželem a dětmi šli tehdy na bazén.

Její muž údajně flirtoval s cizí ženou. Ve vzteku proto začala popíjet alkohol. Pak společně odjeli domů, kde došlo k prudké rodinné hádce. To potvrdil i její manžel, který dal ženě dvě facky. Když poté kouřil na balkoně, zaregistroval, jak nasedla do vozu. Vzápětí se v dalším autě vydal za ní. Řidička cestou nejdříve způsobila drobnou nehodu, od níž ujela. Pak následoval tragický náraz. Jitka R. si prý vybavuje pouze scénu z bazénu, poté začala vnímat až situaci, kdy je s policistou u svodidel. Co bylo mezi tím, údajně neví.

Obecné ohrožení

Původně se případem zabýval Obvodní soud pro Prahu 4, u kterého řidičce hrozilo dva až osm let. O zvrat se postaral ostravský advokát Petr Kausta, jenž zastupuje pozůstalé po Pavolu Kiklošovi a těžce zraněnou policistku. Na základě posudku, který nechal vypracovat, se celá kauza přesunula k vyššímu soudu, a to Městskému soudu v Praze. Podle vyjádření znalců Jitka R. během jízdy ohrozila řadu vozidel, ve kterých seděly i děti.

Proto bylo rozhodnuto o překvalifikaci na obecné ohrožení, za které Jitce R. hrozí nyní osm až patnáct let vězení. Obžalovaná během procesu změnila advokáta, nyní si přibrala dalšího obhájce. Jednání bude pokračovat v září. Není vyloučeno, že padne rozsudek.