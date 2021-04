Sanitě s majáky, která převážela kardiaka z Vysočiny do pražského IKEMu, nedal na světelné křižovatce přednost osobák přijíždějící zprava, po srážce se sanita střetla ještě i s dalším protijedoucím vozem. Posádka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina vezla pacienta do pražského IKEMu, kde má podstoupit transplantaci srdce.

Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. „Dvoučlenná posádka sanity a pacient, kterého převáželi do Prahy, utrpěli lehká poranění. Posádka byla převezena do Kolína. Pacient utrpěl tržnou ránu na hlavě a následně byl byl převezen do Ikemu, kam byl původně směřoval. Na hlavě se lehce zraněn i řidič z osobního auta, přičemž spolujezdec byl zraněn středně těžce,“ všichni byli po ošetření odvezeni do vinohradské nemocnice sdělila mluvčí záchranky.

Jak doplnila mluvčí policie Markéta Johnová, podle prvotních informací projížděla sanita s výstražnými signály křižovatku ve Škvorecké ulici v Úvalech u Prahy na červenou, zprava přijelo vozidlo, které mělo na semaforu sice zelenou, přesto měla v tu chvíli sanita přednost. Po nárazu se střetla sanita ještě i s dalším vozem, které stálo v protisměru na červenou. Alkohol byl u řidičů vyloučen dechovými zkouškami,“ dodala Johnová.

Nemocného kardiaka, který jel na transplantaci, ihned přeložili do jiné sanity, která jela náhodou kolem, takže se do IKEMu dostal jen s menším prodlením.