Auto nicméně ani nezastavilo. Pokračovalo v jízdě a přes Čakovice dojelo až do Hovorčovic, řekl v pondělí Deníku mluvčí policie Jan Rybanský. Připomněl, že pražské policisty navedl do středních Čech řidič jiného vozu, který si na Vysočanské všiml, co se stalo, a za ujíždějícím autem se pustil. „Volal nám, že ho pronásleduje – a pražští policisté ho následovali,“ konstatoval Rybanský. Naopak jeho středočeský kolega Pavel Truxa o případu nemá informace: vše (a to i za hranicemi hlavního města) se odehrálo v režii policistů z metropole.

Řidičku pak policisté předali kolegům z dopravního inspektorátu, kteří okolnosti střetu nadále vyšetřují. Prozatím je jisté jedno: neměl na něm podíl alkohol. Řidička dostala dýchnout – a výsledek této kontroly byl negativní. „Posle svých slov o srážce vůbec nevěděla,“ řekl Deníku Rybanský. Připomněl, že policisté nadále zjišťují, co přesně se stalo. Ke zmapování všech okolností by jim mělo pomoci i zajištění kamerových záznamů. Ty snad napoví víc – i přes to, že už byla tma.

Právní kvalifikace případu zatím není stanovena; policisté čekají na informace od lékařů.