Jeden z nich utrpěl ztrátové poranění dolní končetiny a po nehodě masivně krvácel. Druhý z nich utrpěl středně těžká zranění, informoval server Tydenikpolicie.cz. Žena při tom převrátila svůj vůz hyundai na bok.

Ještě před příjezdem všech složek Integrovaného záchranného systému místem projížděli policisté z Útvaru rychlého nasazení, kteří se podle ředitele útvaru vraceli z výcviku. U sebe měli shodou okolností turnikety, kterými vážně zraněnému muži zaškrtili končetinu se ztrátovým poraněním. Reálně tak tito policisté zabránili tomu, aby muž vykrvácel, uvedl server.

Záchranáři si do své péče převzali středně těžce zraněnou řidičku osobního vozu, středně těžce zraněného dělníka a také vážně zraněného druhého dělníka. Tomu záchranáři poskytli intenzivní lékařskou péči, připojili ho na umělou plicní ventilaci a po zaléčení ho letecky přepravili do motolské nemocnice. Zbylí dva zranění byli převezeni pozemní cestou do Ústřední vojenské nemocnice Střešovice.

Silnice byla na několik hodin obousměrně uzavřena. Hasiči instalovali v místě nehody plentu, a to kvůli biologickému materiálu, nacházejícímu se na silnici. Veškeré okolnosti a příčiny nehody teď vyšetřují dopravní policisté.