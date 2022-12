To se v úterý 27. prosince přihodilo zejména v západním cípu republiky. Problémy se sjízdností, které zasáhly především Karlovarsko, se rozšířily i ve středních Čechách do části rakovnického okresu. Kluzký povrch potrápil řidiče třeba na příjezdu do Nového Strašecí od Rakovníka po silnici II/237.