Nehoda se stala na ulici Novopetrovická. V první fázi měli nejvíce práce hasiči, kteří museli z vozu vyprošťovat zaklíněného muže. „Řidiče jsme vyprostili, všechny zraněné osoby jsou v péči záchranné služby,“ uvedl Martin Kavka, mluvčí pražských hasičů.Podle záchranářů měl nejvážnější poranění řidič z osobního vozu. „Muž ve věku asi 35 let utrpěl mnohočetná poranění týkající se hlavy, břicha a pánve. Byl připojen na umělou plicní ventilaci a letecky převezen do Motola,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jan Poštová. Zhruba třicetiletý řidič nákladního vozu utrpěl poranění horních i dolních končetin a při vědomí byl převezen do nemocnice na Vinohradech. Příčiny nehody řeší na místě policisté.