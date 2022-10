Podle údajů policie i záchranné služby bylo dítě po nehodě resuscitováno. Poté, co se podařilo obnovit životní funkce, byl malý pacient, jenž zřejmě utrpěl vícečetná poranění, přepraven helikoptérou do nemocnice v Praze. O závažnosti jeho stavu svědčí skutečnost, že se zdravotníci museli postarat o zajištění dýchacích cest.

„Příčiny nehody i její okolnosti zůstávají v šetření,“ zdůraznila Schneeweissová, že nyní je předčasné spekulovat o tom, co se stalo, i o případné vině. Rolbař se na místě podrobil dechové zkoušce, jejíž výsledek byl negativní: alkohol tedy muž nepil. Policistům řekl, že nikoho neviděl – a náhle došlo k nárazu. Až pak zjistil, že je pod rolbou zaklíněné dítě.

Vlak srazil v Praze člověka, ten na místě zemřel. Nehoda omezila provoz

Veškeré okolnosti události zůstávají předmětem dalšího šetření policie. Ta bude zjišťovat, co přesně se stalo – a který z aktérů v dané chvíli na místě události měl, nebo neměl co dělat. Bude s tím spojený i detailní výslech obsluhy rolby, ale také dalších členů personálu zimního stadionu. Mimo jiné to obnáší vyhodnocení harmonogramu provozu sportoviště i jeho plánované údržby.