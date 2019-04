Přes dvě stě členů zásahových složek, kolem stovky figurantů v roli pasážerů havarovaného boeingu a další desítky lidí, kteří se podíleli na organizaci. Do akce se zapojilo několik bezpečnostních a provozních složek Letiště Praha, pražští i středočeští hasiči a záchranáři, policie i armáda. Ústřední vojenská nemocnice i Fakultní nemocnice v Motole vyhlásily cvičný traumaplán druhého stupně.

Ve 13:00 cvičení odstartovalo. V tu chvíli se už valil z trupu letadla, který zapůjčila společnost Smartwings, dým. Členové zdravnotické záchrané služby - s technikou připravnou na místě společně - s hasiči okamžitě vyrazili na pomoc „cestujícím“, kteří dostali na začátku simulace barevné pásky podle míry zranění. Katastrofu nepřežilo 17 lidí.

Po poskytnutí první pomoci přímo na ploše ruzyňského letiště přivezla sanitka po půl hodině od vyhlášení traumaplánu prvního zraněného do motolské nemocnice. Další přeživší putují do Střešovic. V půl třetí odpoledne twitterový účet FN Motol hlásil, že tamní lékaři přijali pět zraněných osob, které byly přerozděleny na příslušná oddělení dle závažnosti zranění. Po třetí hodině byl traumaplán ukončen. Do středečního cvičení se zapojil i záchranářský vrtulník.

NÁCVIK TRAUMAPLÁNU 14:30 doposud jsme přijali 5 zraněných, kteří byli přerozděleni na příslušná oddělení dle závažnosti zranění. pic.twitter.com/SHG9C0pLeY — FN Motol (@FnMotol) April 17, 2019

„Statisticky dochází k leteckým nehodám velmi vzácně. Velká mezinárodní letiště však musí být připravena i na takovou událost. Proto minimálně jednou za dva roky pořádáme pohotovostní cvičení, při kterém komplexně testujeme připravenost na řešení mimořádných událostí všeho druhu. Očekáváme, že dnešní cvičení potvrdí naši schopnost nadstandardně rychlé reakce a perfektní součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému v případě mimořádné události letecká nehoda,“ uvedl v tiskové zprávě Milan Špaček, člen představenstva Letiště Praha odpovědný za oblast bezpečnosti.

„Účelem těchto cvičení je prověřit připravenost leteckých společností na různé krizové situace. Zapojení do cvičné akce potvrzuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti letecké společnosti a je v souladu s naplňováním bezpečnostních standardů,“ dodal šéf Smartwings Roman Vik.

Cvičení proběhlo za plného provozu letiště a neovlivnilo plynulé odbavování cestujících ani běžný letový řád na Letišti Praha. Organizátoři pouze prosili veřejnost, aby nepořizovala z akce žádné záběry, aby se nešířila zbytečná panika.