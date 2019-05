Nehoda, o níž prostřednictvím agentury AP informoval také například Washigton Post či Miami Herald, se stala hodinu po poledni ve směru na Plzeň a na několik hodin zastavila provoz na dálničním okruhu metropole. Složky Integrovaného záchranného systému rozjely velkou akci.

Policie se nyní k případu vrací a hledá svědky nehody. „Kriminalisté přivítají jak svědecké výpovědi, tak také jakýkoli obrazový materiál, tedy fotky či videa, na kterých je průběh dopravní nehody zachycen. V tomto směru žádáme o videozáznamy především ty řidiče, kteří mají svá auta vybavena takzvanými palubními kamerami,“ sdělil v tiskové zprávě mluvčí krajského ředitelství Tomáš Hulan.

Vězeňská služba se už dříve ohradila proti zpravodajství TV Nova. „Veřejnost díky reportáži odvysílané 10. května získala dojem, že viníkem nehody je řidič našeho autobusu, a že při nehodě zemřel,“ sdělila instituce na oficiální facebookové stránce. Ve skutečnosti totiž srážku nepřežil jeden z dozorců, který byl příslušníkem bezpečnostního sboru necelé dva roky a hrál fotbal za SK Kladno.

„Pracoval věrně, svědomitě a svou práci vnímal jako poslání. Byl skvělým a oblíbeným kolegou, sportovcem se srdcem pro fair play. Nesmírně si vážím jeho rozhodnutí pracovat ve vězeňské službě a opravdu těžko se mi hledají slova útěchy pro jeho nejbližší, neboť jsem sám otcem,“ uvedl k úmrtí třiadvacetiletého muže Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby České republiky.

Veřejná sbírka pro pozůstalé

Jeho kolegové ve spolupráci s policejním odbory vyhlásili veřejnou sbírku na podporu zesnulého dozorce. „Ačkoliv tuto těžkou ztrátu nelze ničím nahradit, chceme společně alespoň touto formou pomoci pozůstalé rodině a vyjádřit jí tak plnou podporu ve složité životní situaci,“ stojí v prohlášení. Akce potrvá až do konce června.

Muzeum obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku zase řeší materiální ztrátu. Při požáru, který doprovázel tragickou dopravní nehodu, byly totiž poničeny dva tanky z druhé světové války mířící na oslavy do Plzně. Hůř z obou tanků dopadl M36 Jackson, americký stíhač tanků z roku 1944. Zbraň používali dokonce ještě Jugoslávci v občanské válce v 90. letech.

„Má ohořelé pásy, což je pro tank problém. Jejich součástí jsou totiž gumové špalky, umožňující tanku jízdu po silnici. Ty se roztavily. Odešly rovněž kovové čepy, které už nejdou použít. Mám obavu, že převodovka je také zničená. Je v čele tanku, které bylo vystaveno nejvyšším teplotám. Žár mění mechanické vlastnosti některých dílů. Bude třeba sejmout věž tanku, převodovku vyndat a opravit,“ řekl pro iDNES.cz majitel Jaroslav Janoušek.

Oheň po dobu zhruba dvaceti minut vytvořil žár o teplotě 1200 stupňů Celsia. Škodu odhaduje Janoušek na tři a půl milionu korun. Stuart M3A1 z roku 1942 má jen lehce poničené pásy, zprovozněn by by měl být v nejbližší době. Ale paradoxně právě tento tank majitel pět let opravoval a veřejnost ho v akci ještě neviděla. Náklady na opravu obou historických strojů by měla pokrýt pojistka, která se běžně při podobných transportech sjednává.