Pražští hasiči mají v souvislosti se silným větrem, který na naše území dorazil v noci na neděli, pořádně napilno. Operační středisko hasičů je plně obsazeno. Zatím bylo nahlášeno několik desítek případů. Většinou jde o popadané stromy. Kvůli silnému větru je zavřená i pražská zoo. Na Průmyslovém paláci se uvolnil kus střechy.

„Vyjeli jsme k celkem 145 případům. Doporučujeme omezit pobyt venku, jezdit autem co nejméně, opatrně a pomalu, neschovávat se pod stromy," uvedli hasiči na svém Twitteru. Ráno např. zasahovali na Strossmayerově náměstí, kde spadl strom na elektrické vedení. Kolem šesté hodiny ráno to přitom byly jenom dva případy. Není nahlášeno žádné zranění. Vítr v Praze dosahoval rychlosti až 118 km/h. Hasiči také hlásili, že je tísňová linka přetížená. Počet případů nakonec dosáhl přes čtyři sta.

Zavřená zoo i spadlý strom

Kvůli silnému větru má zavřeno i pražská zoo. „Zavalená vyhlídka u vlků. Škody snad naštěstí nejsou příliš vysoké. Prozatím. Nerad bych to zakřikl.

Ale je to od povodní 2013 poprvé, co máme zavřeno…" napsal na sociálních sítích ředitel zoo Miroslav Bobek.

Na Průmyslovém paláci se uvolnil kus střechy. Proběhla evakuace osob ještě před příjezdem hasičů a byla vymezena nebezpečná zóna 50 metrů od objektu. „Areál Výstaviště je vyklizen, uzavřen a byl vydán zákaz vstupu. Situace bude prozatím stále monitorována ostrahou objektu," uvedli hasiči na Twitteru. Byl ukončen také Designblok.

V Aranžerské ulici spadl strom na dům a v Branické ulici byla uvolněná střecha. Situace se začala uklidňovat. „Situace v Praze se od 17:30 uklidňuje. Odhadujeme, že do nedělní půlnoci bude kolem 500 výjezdů," uvedli hasiči na Twitteru.