/FOTOGALERIE/ Dopravní kolaps na celé jihozápadní části Pražského okruhu ve směru jízdy k letišti přinesla v pondělí nad ránem nehoda kamionu poblíž Jinočan. Na 21. kilometru narazila nákladní souprava do svodidel – řidič naštěstí vyvázl bez zranění – a když se zastavila, zůstala stát napříč přes vozovku.

Třebaže k bouračce došlo ještě uprostřed noci, čtyři hodiny po půlnoci, kolona spojená se zdržením v řádu desítek minut potrápila motoristy ještě v ranní špičce (byť se po třech hodinách podařilo uvolnit jeden jízdní pruh pro průjezd osobních aut). Ti, kteří se „trefili“ do nejproblémovějšího času, postávali v jen zvolna popojíždějící zácpě už od Jesenice. Za jakých okolností šofér tahače s návěsem vyjel mimo vozovku, zůstává předmětem šetření policie.

V noci na pondělí došlo k další nehodě kamionu u lanového mostu na Jižní spojce. „Podle prvotních informací řidič bulharského kamionu vyjel ze svého jízdního pruhu do odstavného pruhu, ve kterém stály dva kamiony. Do obou kamionů narazil, kdy navíc narazil do betonových svodidel,“ píše Týdeník policie. Na silnici unikla nafta, takže na místo musela strašnická jednotka pražských hasičů. Jižní spojka však na rozdíl od Pražského okruhu byla průjezdná.