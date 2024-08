Pád do kolejiště. | Video: se svolením Policie ČR

Pády osob do kolejiště metra jsou častým a nebezpečným jevem, který může mít tragické následky. Policie a záchranné složky zasahují u těchto incidentů pravidelně, přičemž příčiny pádů sahají od nešťastných náhod po úmyslné činy. Jen během jednoho týdne se staly dva případy, u kterých cestující nevěděli o možnosti záchranného tlačítka. Jak tedy rychle a efektivně v takové situaci zareagovat?

Pády osob do kolejiště metra nejsou bohužel žádná neobvyklá záležitost, policisté k takovým případům vyjíždí i několikrát měsíčně. Příčinami pádu bývá nešťastná náhoda, zdravotní indispozice, alkohol, rozhodnutí ukončit tak svůj život a nebo cizí zavinění (úmyslné strčení do kolejiště).

Poslední dva takové případy se odehrály v průběhu sedmi dnů. Ve čtvrtek 8. srpna vyjížděli policisté a další složky integrovaného záchranného systému k pádu muže do kolejiště ve stanici metra Křižíkova.

„Nevidomému osmašedesátiletému muži, který zůstal po pádu ležet v kolejišti, bohužel přijíždějící souprava způsobila vážná poranění, kterým na místě podlehl. Policisté následně zajistili kamerové záznamy, na základě kterých je zcela zřejmé, že muž se slepeckou holý spadl do kolejiště nešťastnou náhodou a po pádu se již nebyl schopen zvednout," sdělila k případu Eva Kropáčová.

Podle Kropáčové se cestující, kteří si pádu všimli, rozhodli okamžitě přivolat pomoc prostřednictvím tísňové linky. Co však zřejmě nikdo z přítomných nevěděl je, že existuje mnohem rychlejší způsob, jak přijíždějící soupravu zastavit - zmáčknutí jednoho záchranného tlačítka.

Jedno stisknutí může zachránit život

Bezpečnostní tlačítka Nouzové zastavení vlaku jsou umístěna na nástupištích stanic metra pro každou kolej zvlášť. „Jsou situovaná zpravidla na začátku a na konci nástupiště na ostění, případně na sloupech, vždy dle architektonického řešení jednotlivé stanice. Tlačítka jsou kryta ochranným sklíčkem. V případě potřeby sklíčko pouhým zatlačením praskne, sjede dolů a uvolní prostor ke stlačení. Stlačením tlačítka dostane vlakový zabezpečovač signál, díky kterému vlak buď zastaví, nebo nedovolí jeho rozjezd," upřesnila mluvčí.

Záchranné tlačítko cestující nevyužili ani o týden později

Druhý ze zmiňovaných případů se stal ve čtvrtek 15. srpna ve stanici Jiřího z Poděbrad, kdy cizinec spadl do kolejiště, ale naštěstí se zvedl a ostatní cestující mu pomohli dostat se zpět na nástupiště. Po příjezdu policisté zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu a nadýchal více než 4 promile.

„Obdobnou příhodu s tímto mužem řešili policisté přibližně před dvěma lety, kdy taktéž spadl pod vlivem alkoholu do kolejiště metra, kdy mu policisté naměřili více než dvě promile alkoholu v dechu. Nicméně ani v tomto případě nedošlo ze strany cestujících ke zmáčknutí tlačítka k zastavení soupravy, což je v případu pádu osoby vždy první, co je třeba udělat," doplnila Kropáčová.

