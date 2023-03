/VIDEO/ K záchraně života pomohli policisté z pohotovostní motorizované jednotky u úterý 14. března, když úspěšně resuscitovali muže, který zkolaboval v bytě domu v Chodovské ulici v Praze 4. Policisté v první pomoci pokračovali až do příjezdu záchranářů, kteří jej následně převezli do nejbližší nemocnice.

Záchrana života v Praze 4. | Video: Policie ČR

„V oživování jim byla nápomocna nejen dispečerka linky 155, která je po telefonu navigovala v efektivním oživování, ale i automatický externí defibrilátor. Přístroj provedl diagnostiku ležící osoby a provedl výboj. Policisté se v oživování navzájem střídali až do příjezdu posádky záchranné služby," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Poté co si muže do své péče převzali záchranáři, pokračovali v resuscitaci a policisté jim byli i nadále po ruce a pomáhali. Po obnovení životních funkcí byl muž převezen do nemocnice.