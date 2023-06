V Praze se samovolně rozjelo taxi a zabilo ženu. Taxikáři hrozí šest let vězení

Řidič taxislužby špatně zabrzdil své vozidlo a odešel od něj. To se po chvíli samovolně rozjelo, narazilo do procházející chodkyně a přimáčklo ji ke zdi. Žena svým zraněním na místě podlehla. Policie řidiče vozidla obvinila z usmrcení z nedbalosti, hrozí mu až šest let ve vězení.

Nehoda v ulici Myslbekova v Praze 6, 30. ledna 2023. | Foto: Deník/Radek Cihla