Zásah složek integrovaného záchranného systému u železniční stanice Praha-Radotín obousměrně zastavil provoz vlaků na železniční trati mezi stanicemi Praha-Smíchov a Dobřichovice v úterý 23. května před 14. hodinou. Na trati se nacházel zraněný muž, kterého zasáhl elektrický proud.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

Zhruba tričetiletý muž je nyní v péči záchranářů. "Na místo vyjela posádka záchranářů společně s lékařem. Muž dostal od vysokého napětí zásah, ale byl po celou dobu při vědomí, po ošetření popálenin jej záchranáři převážejí do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," sdělila mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

"Dotyčný visel hlavou dolů z železničního trakčního stožáru zhruba v pětimetrové výšce, oblečený pouze do trička, reflexní vesty a spodního prádla. Díky protihlukové bariéře nebylo možné s očividně zmateným mužem dobře komunikovat, proto musela hlídka val obejít. V tu chvíli se ale muž se sesunul k zemi do bezprostřední blízkosti kolejiště. Strážníci ho tedy okamžitě přenesli na násep kolejiště do bezpečné vzdálenosti od projíždějících vlaků a zahájili úkony první pomoci," sdělila pražská městská policie na svých facebookových stránkách.

Policie na místě vyšetřuje okolnosti události a co muž na trati dělal.

Zásah složek IZS obousměrně zastavil na zhruba půl hodiny vlakový provoz. Nyní je již provoz přes stanici Praha-Radotín obnoven.